Актеру Петрову пришлось успокаивать Барбару де Рехиль на съемках «Василия»

В российский прокат 23 января выходит приключенческая комедия режиссера Дмитрия Литвиненко «Василий». В центре сюжета близнецы, которым приходится столкнуться лицом к лицу с криминальным картелем.
Съемки проходили в России и Мексике. Обоих братьев на экране воплотил Александр Петров. Его партнером по площадке стала актриса Барбара де Рехиль. Для роли ей пришлось учить русский язык.
«На самом деле было очень трудно. У меня в прямом смысле всегда болела голова. Приходилось работать на трех языках сразу: играть на русском, думать на испанском, а общаться с Сашей, например, на английском. Был огромный стресс из-за этого. Он всегда успокаивал. Когда я не могла произнести какое-то слово и начинала стрессовать, говорил: “Все хорошо! Не переживай!” Он правда был очень мил и добр ко мне. Как круто, что я с ним снималась! Это большая удача для меня», — рассказала актриса «Известиям».
Дистрибьютор фильма — компания «НМГ Кинопрокат» (входит в холдинг «Национальная Медиа Группа»). Барбара де Рехиль специально впервые приехала в Россию, чтобы представить ленту вместе с командой во время светской премьеры в Москве 22 января.
Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Барбары де Рехиль «Известиям»:
«Играла на русском, думала на испанском, с Сашей Петровым общалась на английском».