Актеру Петрову пришлось успокаивать Барбару де Рехиль на съемках «Василия»

«На самом деле было очень трудно. У меня в прямом смысле всегда болела голова. Приходилось работать на трех языках сразу: играть на русском, думать на испанском, а общаться с Сашей, например, на английском. Был огромный стресс из-за этого. Он всегда успокаивал. Когда я не могла произнести какое-то слово и начинала стрессовать, говорил: “Все хорошо! Не переживай!” Он правда был очень мил и добр ко мне. Как круто, что я с ним снималась! Это большая удача для меня», — рассказала актриса «Известиям».