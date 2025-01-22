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Актеру Петрову пришлось успокаивать Барбару де Рехиль на съемках «Василия»

Источник: Известия

В российский прокат 23 января выходит приключенческая комедия режиссера Дмитрия Литвиненко «Василий». В центре сюжета близнецы, которым приходится столкнуться лицом к лицу с криминальным картелем.

Съемки проходили в России и Мексике. Обоих братьев на экране воплотил Александр Петров. Его партнером по площадке стала актриса Барбара де Рехиль. Для роли ей пришлось учить русский язык.

«На самом деле было очень трудно. У меня в прямом смысле всегда болела голова. Приходилось работать на трех языках сразу: играть на русском, думать на испанском, а общаться с Сашей, например, на английском. Был огромный стресс из-за этого. Он всегда успокаивал. Когда я не могла произнести какое-то слово и начинала стрессовать, говорил: “Все хорошо! Не переживай!” Он правда был очень мил и добр ко мне. Как круто, что я с ним снималась! Это большая удача для меня», — рассказала актриса «Известиям».

Дистрибьютор фильма — компания «НМГ Кинопрокат» (входит в холдинг «Национальная Медиа Группа»). Барбара де Рехиль специально впервые приехала в Россию, чтобы представить ленту вместе с командой во время светской премьеры в Москве 22 января.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Барбары де Рехиль «Известиям»:

«Играла на русском, думала на испанском, с Сашей Петровым общалась на английском».