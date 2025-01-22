Красноярские коммунальщики достали из канализации 700-килограммового «монстра»

Специалисты «КрасКома» вновь показали «находки», которые достали из красноярской канализации. Более семисот килограммов влажных салфеток, средств личной гигиены и тряпок сплелись в единого «мусорного монстра» в трубах главного канализационного коллектора правобережья.
Всего же с начала января из городской системы водоотведения и с заградительных решеток на канализационных насосных станциях достали около двухсот кубометров различного твердого бытового мусора.
Увы, но многие горожане путают унитаз с мусоропроводом. В итоге получают засоры и все связанные с этим «радости», включая аварии на канализационных сетях, затопленные нечистотами подвалы и дворы.