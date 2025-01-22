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Морозная среда будет в Челябинской области

В среду, 22 января, в Челябинской области будет переменная облачность, местами небольшой снег.

Сейчас в Ричмонде: -8° 2 м/с 85% 770 мм рт. ст. -4°

В среду, 22 января, в Челябинской области будет переменная облачность, местами небольшой снег. Температура воздуха днем составит от −15 до −20 градусов. Ветер северо-западный, западный 6−11 метров в секунду, порывы до 20.

В Челябинске сегодня переменная облачность, небольшой снег. Температура воздуха днем составит от −16 до −18 градусов. Ветер северо-западный 6−11 метров в секунду, порывы до 16.

День Ангела сегодня, 22 января, у Антонины, Захара, Никандра, Павла, Петра, Филиппа.

Между прочим, 22 января 2025 года отмечают Филиппов день. Согласно народным приметам, сегодня нельзя лениться или делать что-то спустя рукава. Дело в том, что это может привести к финансовым трудностям и потере удачи.