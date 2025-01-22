Дефицит создают искусственно?

Однако на практике во многих аптеках уже с осени нет в наличии хлорида натрия в больших упаковках. Так, в сети «Монастырев» сообщили: ни в одной из аптек нет физраствора объёмом 400, 300, 200 и даже 100 мл. Хлорид натрия продаётся в ампулах по 10 мл, и то не везде. Так, в аптеке на Шилкинской, 42 осталась всего одна упаковка.