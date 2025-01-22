Дефицит создают искусственно?

По их словам, препарат нужен для того, чтобы промывать детям нос.
То ли есть, то ли нет.
Впрочем, в региональном управлении Росздравнадзора говорят, что тотального дефицита физраствора в крае нет.
«По данным федеральной системы мониторинга движения лекарственных препаратов от 27 декабря, только за 10 дней в России введено в оборот более 13 млн флаконов физраствора. Остатки составляют более 85 млн флаконов. Причем реализуется хлорид натрия в разных объёмах. Ни о каком дефиците не может идти речи», — говорят в ведомстве.
Однако на практике во многих аптеках уже с осени нет в наличии хлорида натрия в больших упаковках. Так, в сети «Монастырев» сообщили: ни в одной из аптек нет физраствора объёмом 400, 300, 200 и даже 100 мл. Хлорид натрия продаётся в ампулах по 10 мл, и то не везде. Так, в аптеке на Шилкинской, 42 осталась всего одна упаковка.
Только для больниц?
Зато в больницах проблем с этим препаратом, который используется преимущественно в капельницах, проблем нет.
«По-прежнему в лечебных учреждениях Приморья хлорида натрия достаточно, перебоев с поставками этого жизненно важного препарата не наблюдается. Цены остались на том же уровне», — уверяют в краевом Минздраве.
Как стало ранее известно, производитель, обеспечивающий физраствором регион, перешёл на выпуск меньших объёмов по причине сугубо технической. Ситуацию обещали исправить уже в январе.
Медики говорят, что для домашнего использования хлорид натрия вполне уместен в ампулах, особенно это удобно при ингаляциях. А для промывания носа можно изготовить раствор самостоятельно, дороже — купить в аптеках специальные спреи.
«Ажиотаж и как следствие дефицит создают сами люди», — считают в региональном управлении Росздравнадзора по Приморскому краю.
К слову, некоторые аптечные сети, реагируя на спрос, стали предлагать препарат оптом — до 10−20 бутылок по 100 или 200 граммов. Но насколько хватит запасов?