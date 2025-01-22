В Роспотребнадзоре рассказали о пользе и вреде граната

Гранатовый сок также заслуживает внимания благодаря высокому содержанию калия, магния и меди. Калий поддерживает здоровье сердца, магний участвует в белковом обмене и способствует нормализации работы нервной системы, а медь необходима для усвоения железа. Благодаря своим укрепляющим свойствам гранатовый сок полезен для всех, особенно для пожилых людей и тех, кто восстанавливается после болезни или операции.