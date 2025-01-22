В Роспотребнадзоре рассказали о пользе и вреде граната

Специалисты красноярского ведомства рассказали о полезных свойствах граната в телеграм-канале.
Гранат — это настоящий источник витаминов, содержащий в своем составе значительное количество витаминов C, P, B6 и B12. Эти вещества способствуют укреплению иммунной системы, поддержанию здоровья сосудов и нормализации работы нервной системы. Плоды граната также отличаются высокой концентрацией кислот, клетчатки и дубильных веществ.
Продукты на основе граната обладают рядом полезных свойств, включая противовоспалительное, противоопухолевое и гипотензивное действие. Они оказывают положительное влияние на сердечно-сосудистую систему, желудочно-кишечный тракт, а также мочеполовую и эндокринную системы. Гранат также выступает в роли природного антиоксиданта, что способствует улучшению состояния кожи и здоровья полости рта.
Гранатовый сок также заслуживает внимания благодаря высокому содержанию калия, магния и меди. Калий поддерживает здоровье сердца, магний участвует в белковом обмене и способствует нормализации работы нервной системы, а медь необходима для усвоения железа. Благодаря своим укрепляющим свойствам гранатовый сок полезен для всех, особенно для пожилых людей и тех, кто восстанавливается после болезни или операции.
Тем не менее, следует помнить о мере:
• Гранатовый сок рекомендуется употреблять в разбавленном виде, чтобы снизить концентрацию.
• Высокая кислотность может вызвать раздражение слизистых оболочек при избыточном употреблении.
• Сок противопоказан при проблемах с желудком.
• Не рекомендуется давать его маленьким детям.
После употребления гранатового сока важно прополоскать рот, чтобы защитить зубную эмаль.