В Башкирии на участке трассы М-5 «Урал» сняли ограничение движения

На участке трассы федерального значения М-5 «Урал» — с 1194 по 1363 км (город Октябрьский, Туймазинский и Буздякский районы) с 01.00 22 января сняли временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, грузового транспорта на участке автомобильной дороги общего пользования. Об этом сообщили в пресс-службе госкомитета РБ по ЧС.