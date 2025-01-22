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В Башкирии на участке трассы М-5 «Урал» сняли ограничение движения

На участке трассы федерального значения М-5 «Урал» — с 1194 по 1363 км (город Октябрьский, Туймазинский и Буздякский районы) с 01.00 22 января сняли временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, грузового транспорта на участке автомобильной дороги общего пользования. Об этом сообщили в пресс-службе госкомитета РБ по ЧС.

Источник: Башинформ

Как информировал «Башинформ», из-за непогоды с 23.10 ввели временное ограничение движения для транспорта на участке трассе Р-240 Уфа — Оренбург с 246 километра (Ольховка) по 272 километр (Старомурапталово).