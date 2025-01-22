Бывший прапорщик рассказал, как уехал в Россию после отказа присягнуть Украине

«Я общался с сыном только по телефону до 2014 года. В свои 19 лет он сказал, что наш президент такой-сякой, якобы хочет захватить Украину. Дима занимался самбо — возможно, там его и убедили. Сообщил, что тренирует азовцев*, и попросил не звонить, так как за разговоры с русскими его не похвалят. Я ответил: “Значит, у меня больше нет сына, я потерял тебя!” Было очень больно, обвинял себя», — вспоминает Сергей.