В Омской области определили 57 участков особо ценных земель сельхозназначения

В Омской области определен перечень особо ценных продуктивных земель сельхозназначения. Соответствующий приказ регионального минимущества опубликован на портале правовой информации. В целом в список входят 57 участков и в основном все они закреплены за профильными научными организациями.
Три участка в Исилькульском районе закреплены за ФГБУ «Федеральный научно-исследовательский институт масленичных культур им. В. С. Пустовойтова». В Любинском районе — за Омский аграрным университетом. В Омском районе землепользователями особо ценных земель являются ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт фитопатологии» (участок возле деревни Вперед), ОмГАУ (возле поселка Пушкино) и ФГНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт кукурузы». Участки в Таврическом и Тарском районе также принадлежат различным федеральным научным организациям.
Единственное исключение из этого списка составляет Муромцевский район. Там определено 37 участков особо ценных сельхозугодий. В обосновании их ценности указано только то, что кадастровая стоимость этой земли более чем на 50% превышает среднюю кадастровую стоимость по району.
Смена разрешенного вида использования для всех 57 участков не допускается. Полный список можно посмотреть здесь.