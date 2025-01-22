В Омской области определили 57 участков особо ценных земель сельхозназначения

Три участка в Исилькульском районе закреплены за ФГБУ «Федеральный научно-исследовательский институт масленичных культур им. В. С. Пустовойтова». В Любинском районе — за Омский аграрным университетом. В Омском районе землепользователями особо ценных земель являются ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт фитопатологии» (участок возле деревни Вперед), ОмГАУ (возле поселка Пушкино) и ФГНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт кукурузы». Участки в Таврическом и Тарском районе также принадлежат различным федеральным научным организациям.