Красноярский БК «Енисей» на выезде победил «Астану»

— Я еще перед игрой говорил, что каждая команда заслуживает уважения, и «Астана» тоже. И когда ты не играешь на 100 процентов, то нет гарантии, что мы можем индивидуально что-то сделать, — говорит Йовица Арсич, главный тренер «Енисея».