Красноярский БК «Енисей» на выезде победил «Астану»

21 января баскетболисты красноярского «Енисея» на выезде победили «Астану» (Казахстан). Встреча прошла в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ и завершилась со счетом 78:63 (14:20, 19:22, 22:6, 23:15).
Самым результативным игроком в составе нашей команды стал американский защитник Виктор Сэндерс — на его счету 18 очков. Таким образом, сейчас сибиряки располагаются на девятой строчке турнирной таблицы.
— Я еще перед игрой говорил, что каждая команда заслуживает уважения, и «Астана» тоже. И когда ты не играешь на 100 процентов, то нет гарантии, что мы можем индивидуально что-то сделать, — говорит Йовица Арсич, главный тренер «Енисея».
В следующем туре красноярцы сыграют с «Локомотивом-Кубань». Встреча состоится уже 25 января.