В 15 областях Казахстана ограничили движение автотранспорта

«Уважаемые водители, мы настоятельно рекомендуем воздержаться от поездок. Тем, кто уже в пути к закрытым участкам, мы настоятельно рекомендуем остановиться в ближайшем населенном пункте и дождаться улучшения погодных условий. Не нужно рисковать и подвергать опасности себя и других граждан!».