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В 15 областях Казахстана ограничили движение автотранспорта

АСТАНА, 22 янв— Sputnik. На 43 автодорогах 15-ти областей Казахстана ограничили движение транспорта. Всего по сети дорог республиканского значения ограничение действует на более чем 6 тысячах километрах, что составляет 25% от всей сети дорог.

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Источник: Polisia.kz

Причина — непогода, в связи с этим МВД обратилось к казахстанцам.

«Уважаемые водители, мы настоятельно рекомендуем воздержаться от поездок. Тем, кто уже в пути к закрытым участкам, мы настоятельно рекомендуем остановиться в ближайшем населенном пункте и дождаться улучшения погодных условий. Не нужно рисковать и подвергать опасности себя и других граждан!».

говорится в сообщении.

Также в МВД напоминают, что информацию о конкретных участках дорог, на которых введено ограничение движения, можно получить на официальном Telegram-канале «КазАвтоЖол» и по короткому номеру телефона 1403.