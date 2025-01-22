В 15 областях Казахстана ограничили движение автотранспорта

Причина — непогода, в связи с этим МВД обратилось к казахстанцам.
«Уважаемые водители, мы настоятельно рекомендуем воздержаться от поездок. Тем, кто уже в пути к закрытым участкам, мы настоятельно рекомендуем остановиться в ближайшем населенном пункте и дождаться улучшения погодных условий. Не нужно рисковать и подвергать опасности себя и других граждан!».
Также в МВД напоминают, что информацию о конкретных участках дорог, на которых введено ограничение движения, можно получить на официальном Telegram-канале «КазАвтоЖол» и по короткому номеру телефона 1403.