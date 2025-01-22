Тарифы ОСАГО изменятся в Иркутской области с 27 января

В Иркутской области с 27 января изменится стоимость полиса ОСАГО. Это связано с установлением новых значений территориального коэффициента. Как сообщили в региональном отделении Банка России, в областном центре коэффициент снизился с 1,56 до 1,49. А вот в Братске, Шелехове, Усолье-Сибирском, Усть-Куте, Черемхове, Усть-Илимске и Тулуне остался прежним. В остальных частях региона, наоборот, произошло повышение с 0,84 до 0,92.