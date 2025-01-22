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Два форварда омского «Авангарда» вошли в список лучших игроков КХЛ

Топ составлен по результатам игр команд в январе.

Источник: Комсомольская правда

Два игрока «Авангарда», Наиль Якупов и Рид Буше, вошли в топ-15 лучших игроков КХЛ за январь. Якупов занял в рейтинге 11 место, а Буше — 14. В критерии оценки легла, прежде всего, результативность игроков. Результаты учитывались начиная с матчей, прошедших с 24 декабря.

Как указано в обосновании рейтинговой оценки Наиля Якупова, возвращение в Омск складывается для него очень удачно, в среднем он набирает по очку за игру. На его счету 19 результативных действий за 21 матч.

Результативность Рида Буше, занявшего 14-е место, пока не дотягивает до уровня прошлого сезона, но хоккеист все равно остается одним из лучших нападающих «Авангарда». На последних 9 матчах он набрал 10 очков.

Рейтинг составил «Чемпионат». Первое место в нем занял игрок «Салавата Юлаева» Джош Ливо. 15-е — Сергей Плотников из «СКА».