В кинотеатрах покажут новый фильм Франсуа Озона «Что случилось осенью»

Новый фильм французского кинорежиссера и сценариста Франсуа Озона «Что случилось осенью» кинотеатры покажут 23 января. «Известия» посмотрели фильм до выхода.
Кино, которое начинается, как семейная мелодрама, оборачивается детективом, но эффектной развязке режиссер предпочитает нечто иное. Сюжет «Что случилось осенью» пересказывать непросто, поскольку на каждом шагу тут неожиданный поворот, который не стоит раскрывать. Единственный спойлер, который мы себе позволим: у двух соседок-пенсионерок Мишель и Мари-Клод, которые и являются главными героинями картины, есть свои «скелеты в шкафу».
В «Что случилось осенью» не только ключевое событие, но и сопутствующие обстоятельства, вплоть до самых мелких, показаны так, что до конца не ясно, что же случилось на самом деле. Зритель цепляется за факты (или то, что герои выдают за факт), пытается анализировать их — но упирается в тупик. Зато в итоге осознает, что, в сущности, всё это не так уж и важно. Каждый герой морально небезупречен, включая и самого маленького. Озон далек от мысли, что дети — невинные создания.
В этой работе Озон демонстрирует себя мастером психологического кино. Но его драма — не та, где всё в итоге разложено по полочкам. Это зыбучие пески, в которых невозможно нащупать твердую почву, хоть на что-то опереться, зато и затягивает по-настоящему.
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Озоновый слом: французский мэтр-провокатор вскрывает семейные тайны.