В кинотеатрах покажут новый фильм Франсуа Озона «Что случилось осенью»

В «Что случилось осенью» не только ключевое событие, но и сопутствующие обстоятельства, вплоть до самых мелких, показаны так, что до конца не ясно, что же случилось на самом деле. Зритель цепляется за факты (или то, что герои выдают за факт), пытается анализировать их — но упирается в тупик. Зато в итоге осознает, что, в сущности, всё это не так уж и важно. Каждый герой морально небезупречен, включая и самого маленького. Озон далек от мысли, что дети — невинные создания.