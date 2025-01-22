Размер детских пособий существенно увеличат в Новосибирске

С 1 февраля 2025 года в России проиндексируют выплаты для семей с детьми. Конкретно речь о маткапитале, единовременной выплате при рождении ребёнка, ежемесячной выплате по уходу за ребёнком.
Так, размер маткапитала увеличат на 7,3% — до 676,4 тысяч рублей на первого ребёнка и 217 тысяч на второго.
Единовременное пособие при рождении ребёнка повысят до 26,4 тысячи рублей (сейчас 24,6 тысяч). Если родятся больше одного ребёнка, то выплату произведут на каждого.
Работающие женщины, ухаживающие за ребёнком, получают ежемесячную выплату. Пока ещё она равна 49 123 рублям, а после повышения составит 68 995 рублей (максимально).