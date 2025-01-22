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Самолет из Уфы в Сургут зафиксировал во время рейса две ложные метки системы предупреждения столкновения самолетов

Авиарейс Уфа-Сургут в полете обнаружил две ложные метки в системе TCAS.

Источник: Комсомольская правда

Недавно с самолетом, следовавшим из Уфы в Сургут, произошло происшествие. Об этом рассказал Telegram-канал AVIAINCIDENT.

Все случилось вечером 20 января в районе международного аэропорта столицы Башкирии. После вылета команда воздушного судна доложила о наблюдении двух меток по TCAS (системе предупреждения столкновения самолетов). Однако на всех высотах другие самолеты отсутствовали.

Экипаж принял решение лететь дальше в сторону ХМАО. Никаких внештатных ситуаций больше не происходило.

Напомним, недавней же ночью произошли аналогичные случаи с авиарейсами Москва-Уфа и Шарджа-Уфа.

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