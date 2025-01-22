Самолет из Уфы в Сургут зафиксировал во время рейса две ложные метки системы предупреждения столкновения самолетов

Недавно с самолетом, следовавшим из Уфы в Сургут, произошло происшествие. Об этом рассказал Telegram-канал AVIAINCIDENT.
Все случилось вечером 20 января в районе международного аэропорта столицы Башкирии. После вылета команда воздушного судна доложила о наблюдении двух меток по TCAS (системе предупреждения столкновения самолетов). Однако на всех высотах другие самолеты отсутствовали.
Экипаж принял решение лететь дальше в сторону ХМАО. Никаких внештатных ситуаций больше не происходило.
Напомним, недавней же ночью произошли аналогичные случаи с авиарейсами Москва-Уфа и Шарджа-Уфа.
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