Ричмонд
-8°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве ожидаются облачная погода и до 4 градусов мороза

Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба.

Сейчас в Ричмонде: -8° 0 м/с 92% 770 мм рт. ст. -1°
Источник: Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Облачная погода, снег, гололедица и температура до минус 4 градусов прогнозируются в Москве в среду, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице будет 2−4 градуса мороза. В ночь на четверг температура может опуститься до минус 5 градусов.

Ветер юго-восточный, 7−12 м/с. Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба.

В Подмосковье в среду температура воздуха будет колебаться в пределах минус 7 — минус 2 градусов. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до отметки минус 8 градусов.