В Москве ожидаются облачная погода и до 4 градусов мороза

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Облачная погода, снег, гололедица и температура до минус 4 градусов прогнозируются в Москве в среду, сообщается на сайте Гидрометцентра.
Днем в столице будет 2−4 градуса мороза. В ночь на четверг температура может опуститься до минус 5 градусов.
Ветер юго-восточный, 7−12 м/с. Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба.
В Подмосковье в среду температура воздуха будет колебаться в пределах минус 7 — минус 2 градусов. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до отметки минус 8 градусов.