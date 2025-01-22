Мэр Омска Шелест призвал омичей к осторожности на дорогах

«Соблюдайте безопасную дистанцию движения, скоростной режим и правила использования световых приборов. Пешеходы, переходите дорогу только на пешеходных переходах, а при их отсутствии — в зоне хорошей видимости во всех направлениях», — призвал омичей Сергей Шелест.