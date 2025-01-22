Мэр Омска Шелест призвал омичей к осторожности на дорогах

Сегодня, 22 января, мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале обратился с традиционным утренним посланием к омичам. Глава города призвал к аккуратности — на дорогах сегодня наблюдаются снежные заносы и гололед. Неблагоприятная дорожная обстановка вызвана резким похолоданием.
По данным метеорологов, температура ночью составила −20 градусов, ветер западный, 7 метров в секунду. Ночью в Омске прошел слабый ливневый снег и метель. Дальнейшая вероятность осадков составляет 95%.
«Соблюдайте безопасную дистанцию движения, скоростной режим и правила использования световых приборов. Пешеходы, переходите дорогу только на пешеходных переходах, а при их отсутствии — в зоне хорошей видимости во всех направлениях», — призвал омичей Сергей Шелест.
В дальнейшем в Омске прогнозируется последующее понижение температуры. Подробнее о погоде на ближайшую неделю мы писали здесь.