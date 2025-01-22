В Башкирии желающим заниматься охотой придется сдать экзамен

«Проверка знаний охотминимума позволит повысить уровень ответственности среди охотников, а также сделает охоту более безопасной и экологически ориентированной, — пояснил министр. — Уже сейчас в нашей республике зарегистрировано больше 80 тысяч охотников. Важно внимательно изучать изменения законодательства и следовать им, чтобы сохранить природу и животный мир для будущих поколений».