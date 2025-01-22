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В Башкирии желающим заниматься охотой придется сдать экзамен

Желающим заниматься охотой с 1 сентября 2025 года придется сдать обязательный экзамен для получения охотничьего билета.

Источник: Башинформ

Как сообщил в своих соцсетях министр природопользования и экологии Республики Башкортостан Нияз Фазылов, будут как теоретические (требования безопасности на охоте, знание ограничений охоты), так и практические задания (безопасное обращение с оружием, ориентирование на местности, обращение с добытыми охотресурсами).

«Проверка знаний охотминимума позволит повысить уровень ответственности среди охотников, а также сделает охоту более безопасной и экологически ориентированной, — пояснил министр. — Уже сейчас в нашей республике зарегистрировано больше 80 тысяч охотников. Важно внимательно изучать изменения законодательства и следовать им, чтобы сохранить природу и животный мир для будущих поколений».

экология