В Башкирии желающим заниматься охотой придется сдать экзамен

Как сообщил в своих соцсетях министр природопользования и экологии Республики Башкортостан Нияз Фазылов, будут как теоретические (требования безопасности на охоте, знание ограничений охоты), так и практические задания (безопасное обращение с оружием, ориентирование на местности, обращение с добытыми охотресурсами).
«Проверка знаний охотминимума позволит повысить уровень ответственности среди охотников, а также сделает охоту более безопасной и экологически ориентированной, — пояснил министр. — Уже сейчас в нашей республике зарегистрировано больше 80 тысяч охотников. Важно внимательно изучать изменения законодательства и следовать им, чтобы сохранить природу и животный мир для будущих поколений».