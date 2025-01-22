Бастрыкина возмутила драка расистов в новосибирском алкомаркете

Драка произошла 19 января. Посетители швыряли стулья и палки, а также оскорбляли друг друга по национальному признаку. Как сообщает телеграм-канал «Инцидент Новосибирск», причиной конфликта стало вызывающее поведение иностранных гостей алкомаркета.