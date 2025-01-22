Бастрыкина возмутила драка расистов в новосибирском алкомаркете

В Новосибирске стычка посетителей пивной привлекла внимание главы СК Александра Бастрыкина. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 22 января.
Драка произошла 19 января. Посетители швыряли стулья и палки, а также оскорбляли друг друга по национальному признаку. Как сообщает телеграм-канал «Инцидент Новосибирск», причиной конфликта стало вызывающее поведение иностранных гостей алкомаркета.
Глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по данному происшествию.
— Следственными органами СК России по Новосибирской области проводится доследственная проверка, — сообщили в ведомстве.
Глеб ИВАНОВСКИЙ.