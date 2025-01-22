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Бастрыкина возмутила драка расистов в новосибирском алкомаркете

Посетители швыряли стулья и оскорбляли друг друга по национальному признаку.

Источник: Александр Демьянчук/ТАСС

В Новосибирске стычка посетителей пивной привлекла внимание главы СК Александра Бастрыкина. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 22 января.

Драка произошла 19 января. Посетители швыряли стулья и палки, а также оскорбляли друг друга по национальному признаку. Как сообщает телеграм-канал «Инцидент Новосибирск», причиной конфликта стало вызывающее поведение иностранных гостей алкомаркета.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по данному происшествию.

— Следственными органами СК России по Новосибирской области проводится доследственная проверка, — сообщили в ведомстве.

Глеб ИВАНОВСКИЙ.

СК