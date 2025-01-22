В Перми появятся два временных маршрута с автобусами-гармошками

В Перми запустят два временных маршрута с автобусами особо большого класса вместимости, соединяющие центр города с Орджоникидзевским и Кировским районами, сообщил глава города Эдуард Соснин.
По словам мэра, в марте среди маршрутов городского общественного транспорта появятся № 42 «Микрорайон Водники — Центральный рынок» и № 43 «10-й микрорайон — Центральный рынок». На обоих будут работать автобусы-гармошки. Эти маршруты будут действовать параллельно существующим № 15 и № 53 по будням в пиковые часы, чтобы разгрузить их.
С 1 июня № 42 и № 43 прекратят работу, а автобусы-гармошки перейдут на постоянные маршруты.
Напомним, 19 января в Перми вновь вышли на линии автобусы-гармошки — они работают на маршруте № 50. В тот же день губернатор Прикамья Дмитрий Махонин поручил администрации Перми внедрить автобусы особо большого класса на маршруты в Кировском и Орджоникидзевском районах.