В Перми появятся два временных маршрута с автобусами-гармошками

По словам мэра, в марте среди маршрутов городского общественного транспорта появятся № 42 «Микрорайон Водники — Центральный рынок» и № 43 «10-й микрорайон — Центральный рынок». На обоих будут работать автобусы-гармошки. Эти маршруты будут действовать параллельно существующим № 15 и № 53 по будням в пиковые часы, чтобы разгрузить их.