В Башкирии до конца рабочей недели ожидаются морозы до −32 градусов

По прогнозам синоптиков Башгидромета, 22 января ожидаются ночные осадки и метели, днем — небольшой снег по востоку. Ветер северо-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха днем −15,-20°.
23 января пройдет без существенных осадков. Ветер южный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью −22,-27°, при прояснениях до −32°, днем −12,-17°.
24 января ожидается небольшой снег. Ветер южный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью −14,-19°, при прояснениях до −24°, днем −9,-14°.