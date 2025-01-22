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В Башкирии до конца рабочей недели ожидаются морозы до −32 градусов

В Башкирии до конца рабочей недели ожидаются морозы до −32 градусов. Первые серьезные морозы этой зимы усугубляются порывистым ветром и ночными осадками.

Сейчас в Ричмонде: -8° 2 м/с 85% 770 мм рт. ст. -4°
Источник: freepik.com

По прогнозам синоптиков Башгидромета, 22 января ожидаются ночные осадки и метели, днем — небольшой снег по востоку. Ветер северо-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха днем −15,-20°.

23 января пройдет без существенных осадков. Ветер южный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью −22,-27°, при прояснениях до −32°, днем −12,-17°.

24 января ожидается небольшой снег. Ветер южный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью −14,-19°, при прояснениях до −24°, днем −9,-14°.