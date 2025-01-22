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Учет периода ухода за инвалидами изменится в Иркутской области в 2025 году

Если период начался в 2025 году нужно подать соответствующее заявление.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области изменится в 2025 году учет периода ухода за инвалидами I группы и пенсионерами старше 80 лет. Как сообщает «Тайшет 24» со ссылкой на отделение СФР по региону, с 1 января текущего года трудоспособным сибирякам время ухода учитывается в страховой стаж в размере 1,8 ИПК за полный год. Важно, если уход начался только в текущем году необходимо написать соответствующее заявление.

— При раздельном проживании необходимо предоставить письменное подтверждение того, за кем осуществлялся уход либо его законного представителя. Если получить подтверждение невозможно, то его могут предоставить члены семьи, — отметил управляющий Отделением Социального фонда России по Иркутской области Алексей Макаров.

Если уход был в 2024 году и человек получал денежную компенсацию, то обращаться в соцфонд не нужно.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что тарифы ОСАГО изменятся в Иркутской области с 27 января.