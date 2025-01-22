Учет периода ухода за инвалидами изменится в Иркутской области в 2025 году

В Иркутской области изменится в 2025 году учет периода ухода за инвалидами I группы и пенсионерами старше 80 лет. Как сообщает «Тайшет 24» со ссылкой на отделение СФР по региону, с 1 января текущего года трудоспособным сибирякам время ухода учитывается в страховой стаж в размере 1,8 ИПК за полный год. Важно, если уход начался только в текущем году необходимо написать соответствующее заявление.