В Омск приедет министр просвещения РФ Сергей Кравцов

В Омск с рабочим визитом прибудет министр просвещения России Сергей Кравцов. Точная дата визита пока неизвестна в связи с возможными изменениями рабочего графика федерального чиновника.
Приезд высокопоставленного лица анонсировал в своем телеграм-канале депутат Госдумы от Омской области Олег Смолин. Как рассказал Смолин, разговор об этом зашел во время встречи с Кравцовым в Госдуме.
«Сергей Кравцов подтвердил намерение активно работать с нашим регионом и помочь капитальному ремонту омских школ, детских садов и колледжей, а также ОмГПУ», — сообщил Смолин.
Также депутат рассказал, что министра просвещения РФ заинтересовала в омском регионе тема образования инвалидов и развитие образования в целом.
Напомним, ранее мы писали, что в Омской области создается новое профильное ведомство — региональное министерство науки, высшего образования и научно-технического развития.