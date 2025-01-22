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В Омск приедет министр просвещения РФ Сергей Кравцов

Встречу на высшем уровне анонсировал депутат Госдумы от Омской области Олег Смолин.

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

В Омск с рабочим визитом прибудет министр просвещения России Сергей Кравцов. Точная дата визита пока неизвестна в связи с возможными изменениями рабочего графика федерального чиновника.

Приезд высокопоставленного лица анонсировал в своем телеграм-канале депутат Госдумы от Омской области Олег Смолин. Как рассказал Смолин, разговор об этом зашел во время встречи с Кравцовым в Госдуме.

«Сергей Кравцов подтвердил намерение активно работать с нашим регионом и помочь капитальному ремонту омских школ, детских садов и колледжей, а также ОмГПУ», — сообщил Смолин.

Также депутат рассказал, что министра просвещения РФ заинтересовала в омском регионе тема образования инвалидов и развитие образования в целом.

Напомним, ранее мы писали, что в Омской области создается новое профильное ведомство — региональное министерство науки, высшего образования и научно-технического развития.