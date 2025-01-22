Самодельный вездеход из «Оки» продают в Новосибирской области

В Новосибирской области на продажу выставили самодельный вездеход, созданный на базе «Оки», за 160 тысяч рублей. Необычный лот появился на популярном сайте с объявлениями.
Как указал продавец в описании, ДВС, КПП и салон у вездехода от «Оки». Двигатель отремонтирован и создан уже с новыми деталями.
— Корпус сварен герметично, можно плавать в любой брод. Вездеход на ходу, — пояснил изобретатель.
Ранее КП-Новосибирск сообщала, что в Новосибирской области продают конфискованный Infiniti почти за 1 млн. Предыдущий владелец стал банкротом.