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Самодельный вездеход из «Оки» продают в Новосибирской области

За самодельное транспортное средство владелец хочет 160 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области на продажу выставили самодельный вездеход, созданный на базе «Оки», за 160 тысяч рублей. Необычный лот появился на популярном сайте с объявлениями.

Как указал продавец в описании, ДВС, КПП и салон у вездехода от «Оки». Двигатель отремонтирован и создан уже с новыми деталями.

— Корпус сварен герметично, можно плавать в любой брод. Вездеход на ходу, — пояснил изобретатель.

Ранее КП-Новосибирск сообщала, что в Новосибирской области продают конфискованный Infiniti почти за 1 млн. Предыдущий владелец стал банкротом.