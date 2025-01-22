Пробки в Омске достигли показателя в 10 баллов

Заторы наблюдаются повсеместно — и на Левом берегу, и в центре города, и на его окраинах. Виной сложной дорожной ситуации стал сильный снегопад, а также неблагоприятные погодные условия.
Во вторник, 21 января, температура воздуха в Омске показывала около ноля, а в ночь на среду, 22 января, опустилась сразу на 10 градусов. В течение дня ожидается дальнейшее понижение температуры.
Мэр Омска Сергей Шелест сообщил, что дал поручение управлению дорожного хозяйства мобилизовать все имеющиеся резервы для улучшения дорожной ситуации.
Ранее мы писали, что на Омск идет мощное похолодание.