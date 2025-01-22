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Пермский хоккейный клуб «Молот» проиграл ХК «Челны»

Игра завершилась со счетом 2:1.

Источник: Соцсети

В рамках чемпионата ВХЛ пермский хоккейный клуб «Молот» уступил команде «Челны». Игра проходила 21 января в Набережных Челнах. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев льда.

Основное время матча не выявило победителя. Обе команды забросили по одной шайбе. Судьба матча решилась в овертайме, где «Челны» забили решающую шайбу. В составе пермской команды отличился Дмитрий Ябелов, забив один гол.

Следующий матч состоится также на выезде в Кирово-Чепецке. Игра пройдет 28 января. Пермский «Молот» встретится с местной «Олимпией».

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