Пермский хоккейный клуб «Молот» проиграл ХК «Челны»

В рамках чемпионата ВХЛ пермский хоккейный клуб «Молот» уступил команде «Челны». Игра проходила 21 января в Набережных Челнах. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев льда.
Основное время матча не выявило победителя. Обе команды забросили по одной шайбе. Судьба матча решилась в овертайме, где «Челны» забили решающую шайбу. В составе пермской команды отличился Дмитрий Ябелов, забив один гол.
Следующий матч состоится также на выезде в Кирово-Чепецке. Игра пройдет 28 января. Пермский «Молот» встретится с местной «Олимпией».