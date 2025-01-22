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Новосибирцам могут внепланово повысить пенсию весной

Индексация может коснется неработающих пенсионеров.

Источник: РИА "Новости"

В Новосибирске могут внепланово повысить пенсионные выплаты. Об этом сообщило издание «Газета.Ru» со ссылкой на члена экспертного совета по развитию цифровой экономики при комитете по экономической политике Госдумы Валерия Тумина.

С 1 января россиянам уже повысили пенсию на 7,3%. Однако, как считает депутат Госдумы, не исключено, что весной-летом произойдет еще одна индексация из-за роста цен в стране.

— Внеочередная индексация пенсий в России весной-летом вполне возможна, тем более что поступают сигналы различных исследований. По моему мнению, это должны быть еще 2−3%. Но скорее всего индексация состоится для неработающих пенсионеров как для самой незащищенной категории населения, — отметил Тумин.

Глеб ИВАНОВСКИЙ.