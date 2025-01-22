Новосибирцам могут внепланово повысить пенсию весной

— Внеочередная индексация пенсий в России весной-летом вполне возможна, тем более что поступают сигналы различных исследований. По моему мнению, это должны быть еще 2−3%. Но скорее всего индексация состоится для неработающих пенсионеров как для самой незащищенной категории населения, — отметил Тумин.