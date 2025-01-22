Названы даты включения сирен в Омске в 2025 году

В Омске утвердили план основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 2025 год. В постановлении, опубликованном в пятницу, 17 января 2025 года, указаны, в том числе, даты включения сирен: за год их включат дважды.