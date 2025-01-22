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Названы даты включения сирен в Омске в 2025 году

В Омске утвердили план основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 2025 год. В постановлении, опубликованном в пятницу, 17 января 2025 года, указаны, в том числе, даты включения сирен: за год их включат дважды.

Источник: SuperOmsk.ru

Комплексная проверка систем оповещения населения с включением аудио-, аудиовизуального, текстового сообщения запланирована на 5 марта и 1 октября 2025 года.
Напомним, как правило, о таких проверках жителей предупреждают заранее.

МЧС