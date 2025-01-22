На улицах Владивостока гололед: список опасных участков дорог

Снегопад продолжает накрывать Владивосток. В связи с образованием гололеда специалисты Центра организации дорожного движения (ЦОДД) призывают водителей соблюдать повышенную осторожность. Рекомендуется снизить скорость, соблюдать дистанцию и избегать резких маневров, особенно на участках с затяжными спусками и подъемами, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ЦОДД.
Опасные участки дорог:
Район Суханова: от Фуникулера в сторону Некрасовской; улица Капитана Шефнера; улица Уборевича; улица Героев-Тихоокеанцев: обе стороны движения; проспект Красного Знамени: спуск к кольцу Инструментального завода и в сторону улицы Гоголя; Золотой мост: съезд на улицу Всеволода Сибирцева, Пушкинскую, Кирочный проезд и Светланскую; улица Стрелочная (Тещин Язык); улица Хабаровская: спуск к Океанскому проспекту; трасса Де-Фриз — Седанка — Патрокл: будьте осторожны, избегайте резких маневров, чтобы не попасть в занос.
Специалисты напоминают, что скользкая дорога требует от водителей особой внимательности и предельной аккуратности.
Напомним, во Владивостоке утром в среду, 22 января, начался снег. Ожидается, что за период снегопада выпадет от 0,5 до 1,5 мм осадков, а снежный покров достигнет высоты 0,5−1,5 см. На улицы города уже выведено 174 единицы спецтехники. Мониторинг дорожной обстановки ведется круглосуточно, чтобы обеспечить безопасное движение.