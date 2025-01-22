На улицах Владивостока гололед: список опасных участков дорог

Район Суханова: от Фуникулера в сторону Некрасовской; улица Капитана Шефнера; улица Уборевича; улица Героев-Тихоокеанцев: обе стороны движения; проспект Красного Знамени: спуск к кольцу Инструментального завода и в сторону улицы Гоголя; Золотой мост: съезд на улицу Всеволода Сибирцева, Пушкинскую, Кирочный проезд и Светланскую; улица Стрелочная (Тещин Язык); улица Хабаровская: спуск к Океанскому проспекту; трасса Де-Фриз — Седанка — Патрокл: будьте осторожны, избегайте резких маневров, чтобы не попасть в занос.