Введенные на дороге Уфа-Инзер-Белорецк ограничительные меры продлили на пять часов

Сегодня утром, 22 января, в Башкирии из-за неблагоприятных погодных условий продлили ограничения движения на трассе. Об этом рассказала пресс-служба Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.
Вчера с 21:30 из-за сильного ветра, низовой метели, обильного снегопада и плохой видимости власти ограничили движение для грузового и пассажирского транспорта на участке трассы Уфа-Инзер-Белорецк с 67 по 222 километр (Архангельский и Белорецкий районы).
Ограничительные меры продлили на пять часов — до 12:00.
С 21 по 22 января власти семь раз вводились ограничения на восьми участках автодорог федерального, регионального и межмуниципального значения. Все, кроме вышеобозначенного, были сняты.
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