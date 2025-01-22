В Омской области из-за сильной метели перекрыли федеральные трассы

Сегодня, 22 января, в Омской области из-за сильной низовой метели и шквалистого ветра до 25 метров в секунду перекрыли федеральные трассы. Как сообщили в Госавтоинспекции Омской области, проезд будет запрещен для пассажирских автобусов, маршрутных такси и большегрузов. Таким образом, проехать по этим дорогам можно будет только на легковых автомобилях.