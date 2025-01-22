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В Омской области из-за сильной метели перекрыли федеральные трассы

Проезд запрещен для всех видов транспорта, кроме легковых автомобилей.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 22 января, в Омской области из-за сильной низовой метели и шквалистого ветра до 25 метров в секунду перекрыли федеральные трассы. Как сообщили в Госавтоинспекции Омской области, проезд будет запрещен для пассажирских автобусов, маршрутных такси и большегрузов. Таким образом, проехать по этим дорогам можно будет только на легковых автомобилях.

С 9 часов утра в Омской области закрыты для проезда следующие федеральные трассы:

— Р-402 с 375+805 по 611+142 километры.

— Р-254 «Иртыш» Южный обход города Омска с 781+525 по 821+300 километры.

— Р-254 «Иртыш» с 655+334 по 947+666 километры.

— А-320 с 13+503 по 192+857 километры.

Трассы будут перекрыты до 15:00 сегодняшнего дня, однако при сохранении неблагоприятных погодных условий ограничения могут быть продлены. Подробнее о погоде на ближайшую неделю читайте здесь.