Одностороннее движение введут около нижегородского ЖК «Зенит» с 11 февраля

Кроме того, там нельзя будет останавливаться и парковаться на правой стороне дороги по направлению движения транспорта. А на улице Краснозвёздной при выезде на проспект Гагарина парковка будет запрещена с обеих сторон проезжей части. В дептрансе отметили, что все авто, припаркованные в зоне действия запрещающих знаков, будут перемещены на охраняемую стоянку.