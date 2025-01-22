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Одностороннее движение введут около нижегородского ЖК «Зенит» с 11 февраля

С 11 февраля в Нижнем Новгороде изменится схема движения транспорта на перекрёстке переулка Алексея Аристова и улицы Краснозвёздной.

Источник: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Как сообщает городской дептранс, в целях обеспечения беспрепятственного проезда автомобилей там введут одностороннее движение.

Кроме того, там нельзя будет останавливаться и парковаться на правой стороне дороги по направлению движения транспорта. А на улице Краснозвёздной при выезде на проспект Гагарина парковка будет запрещена с обеих сторон проезжей части. В дептрансе отметили, что все авто, припаркованные в зоне действия запрещающих знаков, будут перемещены на охраняемую стоянку.

Ранее сообщалось, что работу светофоров на улице Ванеева скорректируют из-за пробок.