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В Челябинской области за год спрос на работников вырос на 24%

В Челябинской области активность на рынке труда растет значительней, чем в среднем по России.

Источник: Комсомольская правда

За 2024 год количество открытых вакансий в Челябинской области подскочило на 24%. Об этом сообщают аналитики hh.ru. Рост больше, чем в среднем по России (20%).

Чаще всего за минувший год работодатели искали представителей рабочих профессий, специалистов по продажам и обслуживанию клиентов, строителей.

Спрос на административный персонал за год подскочил н 51%, на продавцов — на 37%.

Положение на рынке труда специалисты оценивают как умеренный дефицит кадров.

При этом южноуральцы стали активней искать новую работу — количество резюме, поданных жителями региона, за год подскочило на 26% (в целом по России оно выросло н 15%).

В Челябинской области на 58% чаще стали искать работу в автомобильном бизнесе и на 30% чаще в строительстве. А количество резюме от дефицитных продавцов упало на 16%.

экономика
занятость