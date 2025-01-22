В Челябинской области за год спрос на работников вырос на 24%

За 2024 год количество открытых вакансий в Челябинской области подскочило на 24%. Об этом сообщают аналитики hh.ru. Рост больше, чем в среднем по России (20%).
Чаще всего за минувший год работодатели искали представителей рабочих профессий, специалистов по продажам и обслуживанию клиентов, строителей.
Спрос на административный персонал за год подскочил н 51%, на продавцов — на 37%.
Положение на рынке труда специалисты оценивают как умеренный дефицит кадров.
При этом южноуральцы стали активней искать новую работу — количество резюме, поданных жителями региона, за год подскочило на 26% (в целом по России оно выросло н 15%).
В Челябинской области на 58% чаще стали искать работу в автомобильном бизнесе и на 30% чаще в строительстве. А количество резюме от дефицитных продавцов упало на 16%.