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ГАИ за сутки задержала в столице Башкирии лишь одного нетрезвого водителя

В Уфе поймали пьяного водителя.
Источник: Комсомольская правда

На дорогах Уфы за минувшие сутки поймали лишь одного нетрезвого водителя. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.

За прошедшие 24 часа было зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали три человека. Всего сотрудниками ГАИ было пресечено 411 нарушений правил дорожного движения.

— Задержан один водитель, который управлял транспортным средством в состоянии опьянения, три водителя отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, кроме этого, четверо — без водительского удостоверения, — сообщила дорожная полиция столицы Башкирии.

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