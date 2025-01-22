Лукашенко поздравил народную артистку РСФСР Валентину Талызину с днем рождения

«На протяжении многих лет Вы дарите преданным поклонникам свое удивительное творчество и радость встреч с высоким актерским мастерством, — говорится в поздравлении. — Благодаря исключительному таланту и трудолюбию Вы внесли неоценимый вклад в сохранение и приумножение лучших традиций советского и российского искусства».
Президент отметил, что в Беларуси Валентину Талызину знают и ценят как давнего и доброго друга нашей страны. «Уверен, Ваша многогранная деятельность и в дальнейшем будет способствовать укреплению культурных связей между нашими братскими странами», — подчеркнул глава государства.
Александр Лукашенко пожелал народной артистке крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, счастья и благополучия.