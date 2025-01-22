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Лукашенко поздравил народную артистку РСФСР Валентину Талызину с днем рождения

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народную артистку РСФСР Валентину Талызину с днем рождения. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: РИА Новости

«На протяжении многих лет Вы дарите преданным поклонникам свое удивительное творчество и радость встреч с высоким актерским мастерством, — говорится в поздравлении. — Благодаря исключительному таланту и трудолюбию Вы внесли неоценимый вклад в сохранение и приумножение лучших традиций советского и российского искусства».

Президент отметил, что в Беларуси Валентину Талызину знают и ценят как давнего и доброго друга нашей страны. «Уверен, Ваша многогранная деятельность и в дальнейшем будет способствовать укреплению культурных связей между нашими братскими странами», — подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко пожелал народной артистке крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, счастья и благополучия.

Лукашенко Александр