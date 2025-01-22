Прекращены поиски 10-летнего ребёнка, ушедшего из дома под Хабаровском

В ориентировке в соцсетях говорилось, что Сеня был легко одет. Ночью температура в пригороде опускалась до −23 градусов, что добавляло тревоги пользователям. К счастью, поиски завершились благополучно — ребёнка нашли на территории одного из домовладений в Краснофлотском районе. Как и зачем он туда пришёл, выясняется.