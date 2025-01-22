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Прекращены поиски 10-летнего ребёнка, ушедшего из дома под Хабаровском

Мальчик пропал без вести вечером 21 января.

Источник: ГУ МВД

В пригородном селе Нагорном прекращены поиски мальчика, длившиеся всю ночь и утро. Его нашли живым на территории Хабаровска, сообщает пресс-служба краевого управления МВД.

По данным полиции, 10-летний Сеня (имя изменено) ушёл из дома вечером во вторник, 21 января, и к ночи не вернулся. О пропаже в отдел сообщила его обеспокоенная мать. Правоохранители немедленно начали поисковые мероприятия, к которым присоединились сотрудники МЧС и волонтёры.

В ориентировке в соцсетях говорилось, что Сеня был легко одет. Ночью температура в пригороде опускалась до −23 градусов, что добавляло тревоги пользователям. К счастью, поиски завершились благополучно — ребёнка нашли на территории одного из домовладений в Краснофлотском районе. Как и зачем он туда пришёл, выясняется.

«Устанавливаются причины, которые подвигли ребенка на уход из дома, а также маршрут его передвижения за прошедшие сутки», — отметили в МВД.