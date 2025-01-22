Стаи собак семь лет терроризируют подворье пенсионерки

Те пробираются в её подворье и убивают домашний скот, нанося ущерб на десятки тысяч рублей. Добиться справедливости пенсионерке пока не удалось — в этом она винит как несовершенства законодательной системы, так и излишне ретивых зоозащитников. Свою историю и взгляд на ситуацию с проблемой в регионе женщина изложила в интервью с hab.aif.ru.
«Собак возвели в ранг святости».
Лариса проживает в частном секторе Кировского района, где ведёт подсобное хозяйство — разводит на мясо кур и кроликов. Правда, насладиться плодами своих трудов ей удаётся не всегда. На минувшей неделе, рассказывает собеседница, все ушастые питомцы достались на обед уличным собакам.
«Собаки оторвали от деревянного забора доску, прибитую на толстый гвоздь. Часть стаи протиснулась в дыру, часть осталась ждать своих с добычей снаружи. За те несколько минут, когда я одевалась, чтобы их спугнуть, собаки передавили всех кроликов. Выскакиваю из дома, прибегаю в сарай — клетки стоят пустые, в некоторых лежат трупы», — делится она.
Подобный инцидент, отмечает горожанка, происходит уже пятый раз подряд — первое нападение случилось ещё в 2017 году. Обращения в районную администрацию, по её словам, помогают мало. Женщина подчёркивает, что многократно писала заявления, указывала на карте примерные места обитания стай, но отлавливать псов никто и не думает.
«Когда произошло последнее нападение, я позвонила в службу отлова. На следующий день приехали, спросили, где сейчас стая. Ответила, что не имею представления, поскольку не могу бегать по улицам и отслеживать её перемещения в реальном времени. Отловщики заявили, что проедутся по соседним улицам, поищут животных и примут меры. Но уже в воскресенье, 19 января, я встретила тех же самых собак по дороге в магазин — они как бегали, так и бегают», — с горькой усмешкой рассказывает Лариса.
По оценке пенсионерки, ущерб только одного нападения исчисляется 50 тысячами рублей, всего же за семь лет эта цифра могла перевалить и за сотню тысяч. Но куда больше её волнует эмоциональная сторона вопроса — в разведение кроликов, признаётся хабаровчанка, она буквально вкладывает душу и отбирает их для выращивания лично.
Отдельно Лариса указывает на доминирующую в некоторых зоозащитных кругах установку: «Собаки никогда ни в чём не виноваты». В этом она едина с общественниками — именно такая позиция, подчёркивают активисты, стала причиной излишне гуманных законопроектов регионального парламента прошлого созыва и, как следствие, разгула безнадзорных псов.
«Когда пишешь в соцсетях о своей проблеме, сыплются проклятия зоозащитников, что я сама спровоцировала собак. Хотя держу скотину на огороженной территории, на которую собаки проникают через соседские дворы или с улицы — к себе на территорию я их не приглашала. Мне очень сильно обидно, что у нас двойные стандарты зоогуманности. Собак возвели в ранг святости — им можно всё, даже убивать домашних животных», — сетует горожанка.
Убили по дороге на работу.
Разгул бродячих собак в частном секторе приводил и к более трагическим последствиям. Именно такой инцидент произошел 16 января 2024 года в районе трамвайной остановки «Сурикова» на улице Айвазовского, где стая животных атаковала 38-летнего мужчину на пути к работе — он был жителем села Краснореченское и трудился в автосервисе.
Очевидец происшествия обратился за помощью на ближайшую станцию скорой помощи. Однако медики не смогли сразу подойти к пострадавшему, так как собаки проявляли агрессию и угрожали им. Для безопасности было вызвано подкрепление полиции, после чего врачи смогли оказать мужчине первичную помощь. Однако по дороге в больницу хабаровчанин умер — травмы от укусов оказались слишком серьёзными.
По сообщениям в социальных сетях, стая собак, напавшая на мужчину, обитала в местном гаражно-строительном кооперативе и ранее проявляла агрессию к людям. После инцидента СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО возбудил уголовное дело по статье о халатности.
Расследование выявило целую схему с растратами и подлогами. Как оказалось, занимавший на тот момент пост главы департамента ЖКХ мэрии Василий Иванов крайне странно подошёл к выбору подрядчика по отлову собак, назначив им организацию с одним работником в наличии — а два миллиона бюджетных рублей, выделенных специально на ликвидацию безнадзорных животных, потратил в основном на отлов кошек, чтобы выполнить план «на бумаге».
На данный момент дело против экс-чиновника направлено в суд, ему грозит до пяти лет тюрьмы с лишением права занимать определённые должности на срок до трёх лет.
Закон нужно менять.
Проблему с бродячими собаками признаёт и городская администрация — как подчёркивают в управлении ЖКХ, это связано с тем, что действующий порядок работы с такими животными имеет ограничения, поскольку он не рассчитан на то, чтобы предотвращать появление бездомных собак заранее. Органы местного самоуправления могут начинать действовать только после того, как получают сообщение о конкретном случае — например, о появлении беспризорных животных или нападении собаки на человека.
«Для решения проблемы администрация Хабаровска направила в краевые структуры предложения по изменению нормативно-правовых актов. Сложившаяся конструктивная работа с краевыми властями позволяет рассчитывать на положительные результаты», — отмечают в мэрии.
В 2024 году, по данным управления, в краевой столице было отловлено 1147 бездомных собак, 792 из них сейчас находятся на пожизненном содержании. Ситуацию частично удалось стабилизировать благодаря поправкам, внесенным в краевые нормативно-правовые акты в 2024 году, и увеличению финансирования достройки приюта для животных — однако для полного решения «собачьего вопроса» требуются новые законодательные подходы и разработки.