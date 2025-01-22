Стаи собак семь лет терроризируют подворье пенсионерки

«Когда произошло последнее нападение, я позвонила в службу отлова. На следующий день приехали, спросили, где сейчас стая. Ответила, что не имею представления, поскольку не могу бегать по улицам и отслеживать её перемещения в реальном времени. Отловщики заявили, что проедутся по соседним улицам, поищут животных и примут меры. Но уже в воскресенье, 19 января, я встретила тех же самых собак по дороге в магазин — они как бегали, так и бегают», — с горькой усмешкой рассказывает Лариса.