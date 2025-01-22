В Омске на борьбу с гололедом на улицы вышли 60 единиц спецтехники

Как сообщил мэр, на омских дорогах будут мобилизованы все имеющиеся резервы. Также продолжится вывоз снега с городских улиц. В планах — улицы Володарского, Дианова, Карла Маркса, Кирова, Берникова, Королева, Химиков, 10 лет Октября и 1-я Рыбачья. Работы будут вестись в межпиковые интреввалы движения, чтобы не создавать пробок на дорогах.