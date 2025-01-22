Пермские врачи спасли 16-летнего подростка, который потерял сознание на уроке

Врачи пермской городской клинической больницы № 4 спасли жизнь 16-летнему школьнику из маленького городка Прикамья. Как рассказали в краевом Минздраве, мальчику стало плохо на уроке в школе. У него разболелась голова, началась рвота и судороги, а затем он потерял сознание.
На скорой юношу привезли в местную больницу, а затем на вертолете санавиации доставили в Городскую клиническую больницу № 4. Пермские рентгенохирурги провели обследование и выяснили, что у подростка артериовенозная мальформация. Это одна из самых опасных сосудистых катастроф, при которой мозг испытывает кислородное голодание и истончаются сосуды.
Врачи экстренно прооперировали юного пациента. Ему ввели тончайший катетер в артерии и восстановили нормальную циркуляцию крови. В итоге функции мозга у юноши не пострадали. Сейчас школьник идет на поправку. Его выздоровление — это результат командной работы ангиохирургов, нейрохирургов, реаниматологов, реабилитологов.