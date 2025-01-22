Пермские врачи спасли 16-летнего подростка, который потерял сознание на уроке

На скорой юношу привезли в местную больницу, а затем на вертолете санавиации доставили в Городскую клиническую больницу № 4. Пермские рентгенохирурги провели обследование и выяснили, что у подростка артериовенозная мальформация. Это одна из самых опасных сосудистых катастроф, при которой мозг испытывает кислородное голодание и истончаются сосуды.