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Учеников младших классов в Екатеринбурге переводят на предметное обучение

В школах Екатеринбурге не хватает учителей младших классов.

Источник: Комсомольская правда

Из-за нехватки учителей младших классов в нескольких школах Екатеринбурга учеников начальной школы переводят на предметное обучение. Об этом сообщает ЕАН.

В случае, если у класса начальной школы нет классного руководителя, класс берет под руководство преподаватель-предметник, а уроки ведут предметники, как в старшей школе.

— То есть русский и литературу будет вести один учитель, окружающий мир — другой, информатику — третий, — рассказали изданию в одной из школ.

Департамент образования Администрации Екатеринбурга подтверждает, что в ряде школ шести районов города существует такая практика, которая не противоречит федеральному законодательству.

Сейчас в школах Екатеринбурга работают 9 505 учителей, из которых 2 296 — учителя начальных классов.

образование