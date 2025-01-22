Учеников младших классов в Екатеринбурге переводят на предметное обучение

Из-за нехватки учителей младших классов в нескольких школах Екатеринбурга учеников начальной школы переводят на предметное обучение. Об этом сообщает ЕАН.
В случае, если у класса начальной школы нет классного руководителя, класс берет под руководство преподаватель-предметник, а уроки ведут предметники, как в старшей школе.
— То есть русский и литературу будет вести один учитель, окружающий мир — другой, информатику — третий, — рассказали изданию в одной из школ.
Департамент образования Администрации Екатеринбурга подтверждает, что в ряде школ шести районов города существует такая практика, которая не противоречит федеральному законодательству.
Сейчас в школах Екатеринбурга работают 9 505 учителей, из которых 2 296 — учителя начальных классов.