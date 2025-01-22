Топ-5 новостей в Молдове 22 января

1. Туман, гололед и дожди, наводящие тоску: Молдову ждут серые дни и всего лишь + 5 градусов.
2. Десятки тысяч жителей Молдовы испытывают недомогание: Магнитная буря опять обрушилась на Землю — сколько она продлится.
3. Вихри враждебные веют над Майей Санду: Приравняют ли неудобные вопросы президенту Молдовы к угрозе теракта, угрозе безопасности и здоровью главы государства.
4. Когда пенсионерка из Кишинева получила счет за газ на 6,5 тысяч леев, она отключила отопление: Либо коммуналка, либо еда — как выживают жители столицы.
5. Скандал и хамство на границе: Двух американцев, объехавших всю Европу на мотоциклах, не пустили в Молдову, — предложили им посмотреть на нашу страну на глобусе.