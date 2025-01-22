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Топ-5 новостей в Молдове 22 января

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро среды, 22 января 2025 года.

Сейчас в Ричмонде: -6° 2 м/с 65% 769 мм рт. ст. -4°

1. Туман, гололед и дожди, наводящие тоску: Молдову ждут серые дни и всего лишь + 5 градусов.

2. Десятки тысяч жителей Молдовы испытывают недомогание: Магнитная буря опять обрушилась на Землю — сколько она продлится.

3. Вихри враждебные веют над Майей Санду: Приравняют ли неудобные вопросы президенту Молдовы к угрозе теракта, угрозе безопасности и здоровью главы государства.

4. Когда пенсионерка из Кишинева получила счет за газ на 6,5 тысяч леев, она отключила отопление: Либо коммуналка, либо еда — как выживают жители столицы.

5. Скандал и хамство на границе: Двух американцев, объехавших всю Европу на мотоциклах, не пустили в Молдову, — предложили им посмотреть на нашу страну на глобусе.

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