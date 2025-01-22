Квартира в многоэтажке Иркутска едва не сгорела из-за вытяжки

В Иркутске короткое замыкание в вытяжке едва не стало причиной пожара во всей квартире. Как сообщили в ГУ МЧС региона, владелец квартиры на бульваре Рябикова услышал странный звук из туалета. Затем пропал свет и появился запах гари.