Квартира в многоэтажке Иркутска едва не сгорела из-за вытяжки

В Иркутске короткое замыкание в вытяжке едва не стало причиной пожара во всей квартире. Как сообщили в ГУ МЧС региона, владелец квартиры на бульваре Рябикова услышал странный звук из туалета. Затем пропал свет и появился запах гари.
— Дознаватели МЧС России установили, что причиной пожара стало короткое замыкание электрической системы вентиляции, которая после хлопка упала в мусорное ведро с бумагой, вызвав возгорание, — поделились в ведомстве.
Стоит отметить, что еще до приезда пожарных огонь удалось потушить соседям и хозяину квартиры самостоятельно. Из многоэтажки эвакуировали 15 человек.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 13-летний подросток погиб, а его 16-летняя сестра пострадала на пожаре в жилом доме в Бурятии.