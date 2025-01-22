Прокуратура отреагировала на продажу БПЛА на интернет-площадке в Беларуси

Сотрудник ведомства под видом покупателя пообщался с продавцом, который был согласен продать квадрокоптер физлицу. В прокуратуре обратили внимание на то, что объявления данного характера создают благоприятные условия для эксплуатации физическими лицами БПЛА, авиамоделей в нарушение законодательства.