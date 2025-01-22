Прокуратура отреагировала на продажу БПЛА на интернет-площадке в Беларуси

Прокуратура отреагировала на продажу квадрокоптера на интернет-площадке в Беларуси. Подробности рассказали в пресс-службе прокуратуры Минска.
В сообщении говорится, что прокуратура Минска в момент надзора за исполнением законодательства обнаружила объявление на популярной в стране площадке объявлений предложения о продаже квадрокоптера, который был оснащен видеокамерой.
Сотрудник ведомства под видом покупателя пообщался с продавцом, который был согласен продать квадрокоптер физлицу. В прокуратуре обратили внимание на то, что объявления данного характера создают благоприятные условия для эксплуатации физическими лицами БПЛА, авиамоделей в нарушение законодательства.
Кроме того, подобное в разы увеличивает риски использования беспилотных летательных аппаратов и авиамоделей в противоправных целях, в том числе для нарушения общественного порядка, экстремистской деятельности, совершения актов терроризма.
В пресс-службе отметили, что заместитель прокурора Минска вынес в адрес руководителя маркетплейса предписание, в котором содержалось требование об устранении обнаруженных нарушений. В том числе, исключение возможности размещения данных объявлений.
Говорится, что акт надзора был исполнен в полном объеме, «при этом пользователь, разместивший объявление о продаже квадрокоптера, заблокирован».
Напомним, что президент Беларуси Александр Лукашенко запретил белорусам покупать, хранить, запускать и делать беспилотники.
Ранее Генпрокуратура потребовала у Wildberries не продавать беспилотники в Беларуси.
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