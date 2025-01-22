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Новый металлический мост через Шуваловский канал открыли в Нижнем Новгороде

Новый пешеходный мост через Шуваловский канал открыли в Ленинском районе Нижнего Новгорода.

Источник: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Об этом сообщает пресс-служба мэрии города. По словам главы Ленинского района Сергея Лукоянова, строительство новой переправы завершилось в конце декабря 2024 года.

«У старого понтонного моста были ступени, и маломобильным гражданам, а также родителям с колясками было неудобно по ним спускаться. К тому же, переправа уже устарела. При строительстве нового моста подрядчик применил современное ячеистое покрытие, на котором зимой и после дождей не образуется наледи и скользкости», — рассказал Лукоянов.

надежности и долговечности переправы конструкцию моста усилили 20-ю дополнительными сваями. Отметим, что длина нового пешеходного моста составляет около 60 метров.

Напомним, почти 45 млн рублей направят на ремонт моста через Люнду.