Новый металлический мост через Шуваловский канал открыли в Нижнем Новгороде

«У старого понтонного моста были ступени, и маломобильным гражданам, а также родителям с колясками было неудобно по ним спускаться. К тому же, переправа уже устарела. При строительстве нового моста подрядчик применил современное ячеистое покрытие, на котором зимой и после дождей не образуется наледи и скользкости», — рассказал Лукоянов.