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25 января в Татьянин день в Самарской области запретят продавать алкоголь

В субботу, 25 января, в День российского студенчества, или Татьянин день в Самарской области запретят розничную продажу алкоголя.

Запрет розничной продажи алкоголя на территории региона 25 января установлен Законом Самарской области «О мерах по ограничению потребления (распития) алкогольной продукции на территории Самарской области», принятым 31 января 2011 года.

Запрет на розничную продажу спиртного в этот день не распространяется на точки общественного питания.

День российского студенчества отмечают по указу президента РФ от 25 января 2005 года. В 1755 году, в Татьянин день, императрица Елизавета подписала указ о создании Московского университета.

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