Депутат потребовал расследовать убийство Лермонтова

Народный артист России, депутат ГД Николай Бурляев потребовал провести расследование обстоятельств гибели российского поэта Михаила Лермонтова. Письмо с таким обращением Бурляев направил в Следственный комитет РФ.
«Прошу Вас провести расследование обстоятельств убийства великого русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова… Убедительно прошу Вас о проведении современного, честного, непредвзятого расследования с использованием современных технологий, имеющихся в распоряжении Следственного комитета России», — цитирует документ «РИА Новости».
По словам артиста, в том, что расследование убийства поэта на дуэли у подножия горы Машук 27 июля 1841 года было проведено недобросовестно, убеждены все, кто интересовался обстоятельствами этого дела.
«В той связи необходимо профессиональное расследование всех обстоятельств, приведших к “дуэли” и смерти великого русского поэта М. Ю. Лермонтова (от пули, попавшей в тело поэта по невероятной для ровной поверхности траектории — снизу вверх, под углом почти в 40 градусов)», — подчеркнул Бурляев.
Ранее, 25 декабря, Камерному театру, который с 1950 года носит имя русского писателя Александра Пушкина, исполнилось 110 лет. Подарком для зрителей стала премьера спектакля «Плохие хорошие» по комедии нравов английского драматурга Оскара Уайльда «Веер леди Уиндермир».