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Скончался почетный профессор УрФУ Александр Перцев

21 января на 71-м году жизни скончался бывший декан философского факультета УрФУ, доктор философских наук, почетный профессор УрФУ Александр Перцев. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Александр Перцев родился в Нижнем Тагиле, с золотой медалью окончил школу. После окончания философского факультета УрГУ остался работать в вузе.

«Авторитетный эксперт в области философской антропологии и истории философии, он возглавлял философский факультет УрГУ (затем УрФУ) с 1995 по 2014 годы», — сообщается на странице факультета во «ВКонтакте».

О месте и времени прощания будет сообщено дополнительно.

«МК-Урал» ранее писал, что в Екатеринбурге в возрасте 90 лет скончался Виктор Борзунов, известный ученый и врач. О его кончине стало известно в субботу, 18 января.

Под руководством Виктора Борзунова велась работа по изучению и лечению ВИЧ, вирусных гепатитов, туберкулеза и других болезней.