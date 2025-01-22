Скончался почетный профессор УрФУ Александр Перцев

Александр Перцев родился в Нижнем Тагиле, с золотой медалью окончил школу. После окончания философского факультета УрГУ остался работать в вузе.
«Авторитетный эксперт в области философской антропологии и истории философии, он возглавлял философский факультет УрГУ (затем УрФУ) с 1995 по 2014 годы», — сообщается на странице факультета во «ВКонтакте».
О месте и времени прощания будет сообщено дополнительно.
«МК-Урал» ранее писал, что в Екатеринбурге в возрасте 90 лет скончался Виктор Борзунов, известный ученый и врач. О его кончине стало известно в субботу, 18 января.
Под руководством Виктора Борзунова велась работа по изучению и лечению ВИЧ, вирусных гепатитов, туберкулеза и других болезней.