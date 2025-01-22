В Калининграде опубликовали список тротуаров для ремонта в 2025 году

Власти опубликовали список тротуаров, которые отремонтируют в 2025 году. На программу выделяют рекордную сумму. В городском бюджете на работы заложили 250 миллионов рублей, ещё столько же пообещали добавить из региональной казны.
В перечень тротуаров, которые попадут в программу 2025 года, вошли участки улиц:
- Расковой,
- Огарёва,
- Ватутина,
- Сапёрной,
- Бассейной (от проспекта Победы до дома № 38),
- Печатной (подход к детскому саду № 124),
- Заводской (№ 25),
- Беговой,
- Чайковского (от Советского проспекта до Леонова),
- Севастьянова (от Пролетарской до Иванникова),
- Кирпичной (дом № 14−18),
- Тюленина (у детского сада № 31),
- Альпийской (около МКУ «ГДСР»),
- Молодёжной (подход к ДЮЦ),
- Свердлова (от дома № 8 до Аксакова),
- Аксакова (от Свердлова до Белибейской),
- проспект Мира (от Чкалова до дома № 142Б),
- Судостроительной (у детского сада № 131),
- Машиностроительной (у школы № 29),
- Краснооктябрьской,
- Ленинградской (от Голикова до Гоголя),
- Лермонтова (от Тельмана до Верхнеозёрной),
- Сержантской (от Невского до Береговой),
- переулок Трамвайный (от Киевской до 2-го Трамвайного переулка),
- Ясной,
- Ефремова (от Горького до Макс-Ашманн-парка),
- Ленинский проспект (от Багратиона до переулка Мореходного),
- Барнаульской (от Ленинского проспекта до Геологической),
- Геологической.
Всего в Калининграде рассчитывают за три года отремонтировать около 100 тысяч квадратных метров тротуаров. В перечень вошли около 70 объектов: их рассчитывают привести в порядок в ближайшие годы. Тротуары находятся в различных районах города.
Как отметили в мэрии, в первую очередь ремонтируют дорожки в районе социальных учреждений и улицы с повышенной интенсивностью движения транспорта.