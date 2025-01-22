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В Калининграде опубликовали список тротуаров для ремонта в 2025 году

На работы направят около 500 млн рублей.

Источник: РИА "Новости"

Власти опубликовали список тротуаров, которые отремонтируют в 2025 году. На программу выделяют рекордную сумму. В городском бюджете на работы заложили 250 миллионов рублей, ещё столько же пообещали добавить из региональной казны.

В перечень тротуаров, которые попадут в программу 2025 года, вошли участки улиц:

  • Расковой,
  • Огарёва,
  • Ватутина,
  • Сапёрной,
  • Бассейной (от проспекта Победы до дома № 38),
  • Печатной (подход к детскому саду № 124),
  • Заводской (№ 25),
  • Беговой,
  • Чайковского (от Советского проспекта до Леонова),
  • Севастьянова (от Пролетарской до Иванникова),
  • Кирпичной (дом № 14−18),
  • Тюленина (у детского сада № 31),
  • Альпийской (около МКУ «ГДСР»),
  • Молодёжной (подход к ДЮЦ),
  • Свердлова (от дома № 8 до Аксакова),
  • Аксакова (от Свердлова до Белибейской),
  • проспект Мира (от Чкалова до дома № 142Б),
  • Судостроительной (у детского сада № 131),
  • Машиностроительной (у школы № 29),
  • Краснооктябрьской,
  • Ленинградской (от Голикова до Гоголя),
  • Лермонтова (от Тельмана до Верхнеозёрной),
  • Сержантской (от Невского до Береговой),
  • переулок Трамвайный (от Киевской до 2-го Трамвайного переулка),
  • Ясной,
  • Ефремова (от Горького до Макс-Ашманн-парка),
  • Ленинский проспект (от Багратиона до переулка Мореходного),
  • Барнаульской (от Ленинского проспекта до Геологической),
  • Геологической.

Всего в Калининграде рассчитывают за три года отремонтировать около 100 тысяч квадратных метров тротуаров. В перечень вошли около 70 объектов: их рассчитывают привести в порядок в ближайшие годы. Тротуары находятся в различных районах города.

Как отметили в мэрии, в первую очередь ремонтируют дорожки в районе социальных учреждений и улицы с повышенной интенсивностью движения транспорта.

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