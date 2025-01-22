Приморцы добились материальной помощи в связи с аномальным снегопадом только через прокуратуру

Снегопад нарушил условия жизнедеятельности 1650 домовладений. Только за первые сутки циклона там выпало 226% от месячной нормы осадков. Проезды к сёлам были полностью заблокированы двухметровой толщей снега, к 30 декабря освободить удалось всего по одной полосе. Из-за того, что дороги были заблокированы двухметровой толщей снега, энергетики не могли пробраться к повреждённым линиям электропередач. Полностью дороги очистили от снега, вернув полноценное двухстороннее движение, только к 20 января 2023 года — спустя месяц после аномального снегопада.
В соответствии с установленным порядком жители подали заявление на выплаты в муниципальную комиссию, но чиновники отказали в компенсации. Возможно, отчасти их сбили с толку многочисленные безосновательные заявления — в мессенджерах среди приморцев распространили сообщение о компенсации в 10 тысяч рублей в связи со снегопадами, приправив текст намёком на то, что власти-то умалчивают о таком праве, и не уточнив, что выплаты положены только жителям Ольгинского и Кавалеровского районов — наиболее пострадавших от стихии. Но и жителям реально пострадавших населённых пунктов стали отказывать, ссылаясь в том числе на то, что заявлений на предоставления мест в пункте временного размещения на период, пока в собственном доме проживать невозможно, ни от кого не поступало. (Для желающих как-то попасть в ПВР из домовладений, заблокированных снегом, видимо, планировалось в кратчайшие сроки смонтировать и ввести в эксплуатацию телепорт.).
Приморцам пришлось просить помощи у прокуратуры, ведомство подало в суд 58 исков в интересах 4116 граждан. Их права на материальную помощь были восстановлены, люди получили деньги.
Кроме того, региональная прокуратура внесла представления в органы исполнительной власти и местного самоуправления в связи с «непринятием надлежащих мер по предупреждению и ликвидации последствий ЧС, неэффективной работой профильного министерства по формированию материальных ресурсов».
Чтобы подобные инциденты не повторялись впредь, прокуратура потребовала создать в регионе опорные пункты для оперативного устранения последствий чрезвычайных ситуаций. Организовано шесть таких пунктов, они оснащены 96 единицами тяжёлой спецтехники, которую приобрели за счёт резервного фонда Приморского края. Сформированы запасы предметов первой необходимости и медикаментов для населения на случай непредвиденных аномальных природных обстоятельств.
До уголовных дел пока не дошло, но есть привлечения к административной ответственности. Глава Ольгинского района — за несоблюдение требований безопасности при содержании автодорог (ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ), должностные лица «Кавалеровской электросети» и «Дальневосточной распределительной сетевой компании» — за нарушения правил пользования электроэнергией и нормативного уровня обеспечения абонентов коммунальными услугами (ст. 9.11 и ч. 2 ст. 7.23 КоАП РФ). Им назначены штрафы, они уже уплачены.
Восстановление прав жителей северного Приморья контролировало Управление Генеральной прокуратуры по Дальнему Востоку.