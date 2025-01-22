Приморцы добились материальной помощи в связи с аномальным снегопадом только через прокуратуру

В соответствии с установленным порядком жители подали заявление на выплаты в муниципальную комиссию, но чиновники отказали в компенсации. Возможно, отчасти их сбили с толку многочисленные безосновательные заявления — в мессенджерах среди приморцев распространили сообщение о компенсации в 10 тысяч рублей в связи со снегопадами, приправив текст намёком на то, что власти-то умалчивают о таком праве, и не уточнив, что выплаты положены только жителям Ольгинского и Кавалеровского районов — наиболее пострадавших от стихии. Но и жителям реально пострадавших населённых пунктов стали отказывать, ссылаясь в том числе на то, что заявлений на предоставления мест в пункте временного размещения на период, пока в собственном доме проживать невозможно, ни от кого не поступало. (Для желающих как-то попасть в ПВР из домовладений, заблокированных снегом, видимо, планировалось в кратчайшие сроки смонтировать и ввести в эксплуатацию телепорт.).