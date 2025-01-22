За неделю COVID-19 диагностировали у 43 жителей Волгоградской области

Как сообщает Оперштаб Волгоградской области, в период с 13 по 19 января 2025 года в Волгоградской области у 43 человек подтвердили COVID-19, всего в регионе зарегистрировали 289 029 случаев заболевания с начала пандемии. В этом же периоде 42 пациента выздоровели, и общее число вылечившихся от COVID-19 достигло 282 015 человек.