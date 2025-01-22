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За неделю COVID-19 диагностировали у 43 жителей Волгоградской области

По данным лабораторного центра Роспотребнадзора, в Волгоградской области за неделю с 13 по 19 января 2025 года летальные исходы из-за последствий коронавируса не зарегистрированы.

Как сообщает Оперштаб Волгоградской области, в период с 13 по 19 января 2025 года в Волгоградской области у 43 человек подтвердили COVID-19, всего в регионе зарегистрировали 289 029 случаев заболевания с начала пандемии. В этом же периоде 42 пациента выздоровели, и общее число вылечившихся от COVID-19 достигло 282 015 человек.

Также за этот период в Волгоградской области отмечен рост заболеваемости ОРВИ на 48%.

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Волгоградской области, лабораторные исследования подтвердили, что сейчас преобладают вирусы не гриппозной этиологии: риновирусы (с наибольшей частотой), коронавирус (HCoV), РС-вирус, бокавирус, аденовирус, парагрипп. Также определяются единичные случаи заражения вирусами гриппа А и гриппа В, доля которых возрастает.

Специалисты Роспотребнадзора напоминают о важности соблюдения респираторного этикета: регулярного мытья рук, использования антисептиков, а также соблюдения дистанции и избежания контактов с больными. При появлении симптомов заболевания рекомендуется оставаться дома, обращаться за медицинской помощью и не заниматься самолечением.

Ситуация находится под контролем Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области.

коронавирус